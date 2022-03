Isole Eolie, lo scirocco mette in crisi i collegamenti

Lo scirocco mette in crisi i collegamenti marittimi per le isole Eolie soprattutto per la precarietà delle strutture portuali esposte ai marosi. Da ieri pomeriggio non viaggiano i traghetti della Siremar. A Milazzo sono bloccati una ventina di isolani con auto al seguito e alcuni anche con biglietto per il ritorno fatto alla partenza.

Da Milazzo per Vulcano, Lipari, Salina e ritorno viaggiano solo gli aliscafi della Liberty Lines. A Lipari si attracca nello scalo alternativo di Punta Scaliddi con i veloci mezzi costretti a fare la fila in mezzo al mare. Prive di collegamenti Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi.

