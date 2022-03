Incidente a Milazzo: una ragazza di 20 anni perde il controllo dello scooter e muore

Incidente mortale poco prima delle 11 sull'asse viario di Milazzo. Una ragazza di 20 anni che viaggiava a bordo di uno scooter avrebbe perso, per cause ancora da accertare, il controllo del mezzo, finendo contro il guard-rail.

Un impatto devastante che si è rivelato fatale per la conducente, della quale ancora non sono state rese note le generalità. L'incidente è avvenuto sull'asse viario, direzione Milazzo, subito dopo lo svincolo di Grazia. L'incidente sarebbe stato autonomo, anche se sul posto stanno operando le forze dell'ordine per i rilievi. Il tratto di strada è stato chiuso temporaneamente al traffico. Sul posto anche un’ambulanza del 118. Il medico ha cercato di rianimare la ragazza senza, però, riuscirsi. Si attende il sopralluogo del magistrato prima della rimozione del cadavere della giovane.

