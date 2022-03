Nuova intimidazione ad un'impresa di Tremestieri: bombola esplode, anziano in ospedale

Ancora una intimidazione a Tremestieri. Dopo che tre giorni fa un rogo aveva distrutto tre veicoli nel parcheggio di una ditta che si occupa di servizi antincendio, la scorsa notte qualcuno avrebbe fatto esplodere una bombola di gas sempre nello stesso luogo.

La deflagrazione della bombola ha danneggiato anche i vetri della finestra di un appartamento di un palazzo vicino. Le schegge hanno colpito e ferito un anziano che in quel momento si trovava a letto insieme alla moglie. Non solo è stato colpito dai vetri delle finestre andate in frantumi ma è stato investito anche dall’onda d’urto dell’esplosione.

Il rumore ha svegliato i residenti che immediatamente hanno telefonato ai carabinieri e al 118. Sul posto si è recata un'ambulanza, i sanitari hanno prestato i primi soccorsi all'uomo che è poi stato trasportato all'ospedale Papardo ed è stato sottoposto a controlli. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Sul luogo della deflagrazione sono giunti anche i vigili del fuoco. Sono stati distrutti anche 4 mezzi posteggiati e danneggiato il prospetto del palazzo dove risiede l'anziano ferito.

Per risalire alla cause del rogo potrebbero essere utile l'aiuto delle telecamere del circuito di videosorveglianza. Sono state avviate le indagini e interrogato nuovamente, dopo i fatti di tre giorni fa, il titolare della ditta che si occupa di servizi antincendio.

