Messina, via alla riqualificazione dell’ex Sea Flight di Capo Peloro

Il Commissario straordinario della Città metropolitana di Messina, Leonardo Santoro, accompagnato dalla Vice Mirella Vinci, ha preso in consegna dal Demanio Marittimo l’area di Capo Peloro in cui insistono i ruderi del cantiere navale Sea Flight.

Alla cerimonia hanno preso parte il Dirigente Salvo Puccio, il comandante della Polizia metropolitana Daniele Lo Presti, il RUP Carmelo Battaglia e la progettista Claudia De Benedictis.

La Città Metropolitana quale Ente gestore della limitrofa Riserva Naturale Orientata, facendo seguito agli accordi intercorsi con il Dipartimento Regionale dell’Ambiente, si farà carico della demolizione dei corpi di fabbrica presenti su sito demaniale e della messa in sicurezza dell’area L’obiettivo generale che l‘Amministrazione intende raggiungere è quello di riqualificare, liberando l’area dagli insediamenti di costruzioni divenute fatiscenti insistenti sull’area adibita alla ex Sea Flight di Messina e dunque reintegrare con il tessuto urbano le aree fortemente degradate.

Gli interventi saranno pertanto mirati alla dismissione e abbattimento delle strutture esistenti andando ad investigare anche i potenziali fenomeni di inquinamento della matrice terreno, la risoluzione e la successiva e definitiva restituzione agli usi ritenuti idonei dall’amministrazione.

Dopo gli interventi di riqualificazione l’area verrà restituita al Demanio marittimo che la trasferirà al Comune di Messina perché venga definitivamente destinata alla fruizione pubblica un sito di straordinaria bellezza.

