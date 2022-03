Il 10eLotto premia la Sicilia con vincite complessive per oltre 56 mila euro.

La più alta, riporta Agipronews, arriva da Messina, con un 8 Oro da 30 mila euro. A Erice, in provincia di Trapani, è stato messo a segno un 9 da 20mila euro. Conclude il tris siciliano un 6 Oro da 6.250 euro realizzato ancora a Messina. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,4 milioni di euro per un totale di oltre 847,7 milioni da inizio anno.

