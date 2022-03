Paura a Salina: l'aliscafo sbatte con l'ala contro il pontile, nessun ferito

Incidente per l’aliscafo «Eschilo» della Liberty Lines. È accaduto durante la manovra di attracco nel porticciolo di Santa Marina Salina. Il mezzo, già a velocità ridotta, comandato da Francesco Arena, con l’ala si è schiantato contro il pontile. Da accertare le cause. A bordo i pochi passeggeri e i membri dell’equipaggio, a parte il forte impatto, non hanno riportato conseguenze.

Per precauzione i passeggeri diretti a Filicudi e Alicudi sono sbarcati a hanno proseguito con la nave della Siremar. L’aliscafo sarà trasferito in cantiere e per qualche giorno nei collegamenti marittimi da e per le isole Eolie vi sarà il piano a tre. La guardia costiera sulla vicenda ha avviato una indagine.

