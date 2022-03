Viviana e Gioele ora riposano nella cappella di famiglia, Daniele Mondello: nuove perizie sulla morte

Sono stati definitivamente tumulati nel cimitero di Pace i feretri di Viviana Parisi e del piccolo Gioele Mondello, deceduti nei boschi di Caronia nell’agosto 2020. Dopo il rilascio delle salme e i funerali che erano stati celebrati lo scorso novembre, mamma e figlio erano stati temporaneamente sistemati nella cappella di alcuni familiari.

Papà Daniele Mondello ha così potuto dare loro una degna sepoltura e, insieme alla sorella Mariella, continua la sua battaglia alla ricerca della verità sulla morte della moglie e del figlio. E adesso rilancia offrendo una ricompensa di 10.000 euro a chi possa offrire notizie utili alla riapertura del caso. Il gip del tribunale di Patti ha archiviato il caso, come richiesto dalla stessa Procura pattese guidata dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo, come probabile omicidio-suicidio. Secondo questa tesi, in sostanza, Viviana si sarebbe gettata dal traliccio ai piedi del quale è stata rinvenuta cadavere, nessuna ipotesi certa è stata invece formulata sulla morte di Gioele che potrebbe essere deceduto per svariate cause.

Daniele Mondello annuncia: «Presto sarà nominato un nuovo perito, Un nuovo medico legale, che affiancherà Antonio della Valle e il criminologo Carmelo Lavorino nell'analisi e nella valutazione delle risultanze autoptiche di Viviana e Gioele». Dj Mondello conclude: «Ho perso tutto, fino alla fine non mi fermerò per cercare la verità». La famiglia Mondello è assistita dagli avvocati Pietro Venuti e Claudio Mondello.

