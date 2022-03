Rometta sconvolta: una bambina di 11 anni muore nel sonno

Tragedia a Rometta. Una bambina di 11 anni, Valeria Grillo, è morta nel sonno, nel suo letto. Quando la mamma è andata a svegliarla la piccola non dava più segni di vita. Tantissimi gli attestati di cordoglio per la famiglia della piccola. Alla famiglia le condoglianze del sindaco Nicola Merlino. «A mio nome, a nome dell'Amministrazione comunale e di tutta la comunità romettese – ha scritto il sindaco - attonita e sconvolta per l'improvvisa scomparsa della piccola Valeria Grillo, esprimo, sgomento, il più profondo cordoglio ai genitori ed alla famiglia tutta».

Toccante il saluto dell'Oratorio di Rometta Marea: «Valeria, meno di un anno fa, ti sei cibata del corpo di Gesù che si è fatto cibo commestibile per te per la prima volta, ed oggi, ancora increduli, ti vogliamo immaginare tra le sue braccia mentre ti coccola. La comunità intera, sgomenta, si stringe attorno alla famiglia tutta con la preghiera, ed in special modo alla mamma Giovanna molto presente ai servizi comunitari. I funerali saranno lunedì 28 marzo alle ore 17,30».

