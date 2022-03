Floresta, aveva un coltello vietato: denunciato cinquantenne

I carabinieri della Stazione di Floresta hanno deferito, in stato di libertà, per porto di armi od oggetti atti ad offendere, un 50enne che, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un coltello di genere vietato, sequestrato dai militari dell’Arma.

Gli stessi militari hanno altresì denunciato, per violazione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, un 52enne già noto alle forze dell’ordine che, sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali con prescrizione di non frequentare pregiudicati, è stato sorpreso in compagnia di un uomo gravato da precedenti penali.

Infine, i carabinieri della Stazione di Floresta hanno altresì proceduto amministrativamente nei confronti di un 50enne sorpreso in un luogo pubblico per manifesta ubriachezza.

