Da ispettore di polizia a Messina a parroco: la nuova vita di don Piraino

Abbandona la divisa per la chiesa: è la storia di Ernesto Piraino, ex ispettore di polizia in servizio a Messina che quasi ad un passo dal matrimonio, dopo 6 anni di fidanzamento, ha deciso di troncare la relazione e dopo poco di seguire la voce di Dio e di cambiare vita. Ieri l’immissione canonica con la santa messa presieduta dal vescovo.

Don Ernesto Piraino, dopo 20 anni in polizia, adesso è il nuovo parroco di Guardia Piemontese. “Sono venuto tra voi per essere padre, fratello e servo”, ha affermato durante l’omelia di domenica. Una storia e una testimonianza di fede importante.

Calabrese figlio di emigrati, è stato anche eremita nel comune di Belvedere Marittimo in provincia di Cosenza, nella diocesi di San Marco Argentano-Scalea, dove il vescovo monsignor Leonardo Bonanno ha accolto la sua "vocazione nella vocazione" alla vita eremitica. Ha vissuto in una piccola casa con orto a 700 metri fra i boschi del Pollino.

Recentemente è stato pubblicato dall’editore Herkules Books un libro dal titolo: “Dalla divisa alla tonaca – La storia del poliziotto diventato prete”, opera autobiografica di un giovane sacerdote che prima di prendere i voti ha indossato per molti anni l’uniforme della polizia di stato. Piraino in questi anni ha raccontato la sua storia di fede in tv e sui giornali e adesso potrà testimoniare tutto ai suoi fedeli.

