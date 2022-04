Furti, droga ed estorsioni a Sant'Agata di Militello: scattano 10 misure cautelari

La Compagnia dei carabinieri di Sant'Agata di Militello ha dato esecuzione a misure cautelari nei confronti di dieci persone, accusate di molteplici reati, fra cui quelli di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, furti aggravati, detenzione di armi e tentativi di estorsione. In particolare, il gip di Patti ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, quella degli arresti domiciliari nei confronti di altri cinque e quella dell’obbligo di dimora nei confronti di altre quattro persone. L'attività di indagine, coordinata dalla Procura di Patti, è nata nel corso dell’anno 2019, a seguito dell’arresto in flagranza di reato, nei pressi di un istituto scolastico di Sant'Agata di Militello, di un ragazzo in giovane età, trovato in possesso di svariate dosi di droga e di un’ingente somma di denaro, evidentemente frutto delle cessioni ai giovani studenti di quell'istituto. I successivi approfondimenti investigativi, svoltisi anche attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali, nonché numerose attività di osservazione, pedinamento e controllo, hanno consentito di accertare come dietro tale episodio si celasse, in realtà, una fitta e capillare rete criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, anche nei confronti di giovani.

Assai significativo e di particolare allarme sociale appare poi il fatto che gli indagati, in talune occasioni, nell’esecuzione di tali furti, non abbiano esitato a portare con sé i figli minori oppure, in qualche occasione, persino l’anziano genitore, al fine di non destare sospetti ed evitare possibili controlli di polizia. Le indagini, inoltre, hanno consentito di accertare come gli odierni indagati fossero stabilmente dediti all’utilizzo della violenza, esercitata non solo per affermare la propria supremazia "commerciale" sul territorio, ma anche per "riscuotere" il prezzo della cessione della sostanza stupefacente nei confronti di tutti gli acquirenti inadempienti o anche solo morosi. In due diverse occasioni, infatti, a fronte di un preteso credito di circa un migliaio di euro, due giovani sono stati picchiati brutalmente, anche mediante colpi di bastone, tanto da dover poi ricorrere all’ausilio di stampelle. Di particolare allarme sociale appare anche il fatto che gli indagati avessero la disponibilità di armi da fuoco, fra cui diversi fucili, tutti occultati in aperta compagna e di cui sono in corso le ricerche.

