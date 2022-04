Alle Eolie lo yacht che fu di Makarov, l’oligarca vicino a Putin e re del gas in Russia

Il primo mega yacht della stagione si è ancorato al largo di Lipari, a Marina Corta. Imbarcazione da 85 metri che, al di là delle sue dimensioni e del lusso, interessa anche per la storia. L'Amatasia infatti, questo il nome, è stato costruito per Igor Makarov, oligarca russo vicino al presidente Vladimir Putin, ed ex campione di ciclismo, diventato miliardario con il gas e il petrolio.

Makarov, 60 anni compiuti il 2 aprile, fa parte dell’esecutivo dell’Unione ciclistica internazionale (Uci) dal 2011, è stato un ciclista professionista e membro della squadra nazionale di ciclismo dell'Urss fino al 1986.

Sei anni più tardi fonda la Itera Oil and Gas Company, con sede a Jacksonville, in Florida. Itera, fino al 2000 era considerata la quarta più grande compagnia di gas naturale nel mondo. Nel 2015, Itera viene ribattezzata in Areti (lo stesso nome ma letto al contrario).

Secondo documenti non divulgati ottenuti da un giornalista di Eurasia Daily Monitor, Makarov era l'ultimo beneficiario effettivo di società affiliate ad Itera, molte delle quali presumibilmente registrate nelle Isole Vergini britanniche e altre tasse offshore in paradisi fiscali.

Lo yacht Amatasia che adesso si trova alle Eolie è stato costruito a Lurssen nel 2017 e inizialmente aveva il nome Areti (come la società di Makarov), su ordine proprio del magnate russo. La lussuosissima imbarcazione può ospitare 18 persone in 9 cabine e ha un equipaggio di almeno 24 uomini. Le sue caratteristiche interne - riferisce SuperYachtFan - includono un eliporto, un beach club e una spa con sauna e hammam.

Nel 2019 Amatasia è stato messo in vendita per 175 milioni di euro.

