Acquedolci, accoltella un uomo in un bar: 55enne in carcere per tentato omicidio

Acquedolci, accoltella un uomo in un bar: 55enne in carcere per tentato omicidio

CARABINIERI

Acquedolci, accoltella un uomo in un bar: 55enne in carcere per tentato omicidio

L’aggressione sarebbe nata per motivi passionali legati alla ex coniuge dell’arrestato. L'uomo aggredito è in ospedale con gravi lesioni, ha 62 anni