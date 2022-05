Giallo a Lipari, la figlia dell'imprenditore morto: «Non è caduto dall'impalcatura»

Un imprenditore edile Bartolo Zaia, 68 anni, è morto a Lipari. Sarebbe caduto da una impalcatura in un cantiere in località Zinzolo. Dalle prime indagini sembrerebbe che l’uomo si fosse recato nella casa della figlia dove erano in corso lavori di restauro di un rudere. Una ricostruzione che è stata smentita dalla figlia Luana Zaia: «Mio padre non stava lavorando nella casa. Ha avuto un malore ed è caduto dalle scale». I carabinieri, però, stanno indagando sull’ipotesi di un incidente sul lavoro, perché la casa dove l’uomo è morto è in ristrutturazione ed è di proprietà della figlia.

Secondo la ricostruzione fornita a dare l’allarme sarebbe stato un passante che avrebbe visto a terra Zaia. Sul posto si sono recati l’ambulanza del 118 e due pattuglie dei carabinieri. Sulla vicenda che ha turbato la comunità eoliana per la famiglia di Canneto molto nota sull’isola, i carabinieri hanno avviato le prime indagini. La salma è stata trasferita nella sala mortuaria del cimitero.

