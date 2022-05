Taormina, domate le fiamme divampate nell'area del torrente Sirina

Notte di fuoco a Taormina. I vigili del fuoco hanno concluso, solo poche ore fa, un difficile intervento per cercare di domare le fiamme divampate, ieri pomeriggio, nei pressi dell’area del torrente Sirina e si sono poi propagate in vasti appezzamento di terreno a Castelmola, minacciando anche alcune abitazioni. «Si tratta di un territorio - ha affermato Annamaria Noessing, presidente del locale circolo di Legambiente - che è soggetto a crescente erosione a causa, appunto, degli incendi». Al momento non si registrano altri focolai.

