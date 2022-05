Stromboli, le guide turistiche riprendono le escursioni

Dopo aver sospeso le escursioni dal 26 maggio, le guide vulcanologiche e alpine di Stromboli, nelle Eolie, riprendono l’attività escursionistica per garantire il massimo livello di sicurezza per i visitatori del vulcano. «Rimane da intervenire - dice il primo firmatario di una nota, Manuel Oliva - sulle strutture bruciate lungo il sentiero come ponticelli, staccionate, tavoli, panchine, e sulla cartellonistica. Si rimarca la necessità di intervenire prima possibile. Le guide vulcanologhe e alpine sono disponibili a dialogare con le istituzioni essendo esperti conoscitori del territorio in modo da trovare soluzioni ai numerosi problemi che si devono affrontare».

© Riproduzione riservata