Sorpresi sullo Stretto con 140 arnie rubate, due denunciati per ricettazione

Erano a bordo di un furgone che conteneva 140 arnie cariche di miele: due persone, note alle forze dell’ordine, sono state denunciate per ricettazione dai carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni. Le arnie, infatti, sono risultate oggetto di un furto, commesso la notte del 2 giugno, ai danni di un imprenditore agricolo di Palermiti, comune del Catanzarese. In quella circostanza gli autori del furto, ancora da identificare, avevano approfittato del buio per impossessarsi della strumentazione necessaria a produrre il miele, portando via persino gli alveari con dentro le api. È stato proprio il ronzio degli insetti ad insospettire i militari dell’Arma, che, fermato il camion per un controllo ai mezzi in accesso all’imbarcadero per la Sicilia, hanno proceduto a chiedere conto ai due autisti, di quanto trasportato. Non ritenendo esaustive le risposte ricevute, i militari hanno così proceduto al sequestro del carico e alla riconsegna al legittimo proprietario dei melari che, se reimmessi sul mercato, avrebbero potuto fruttare un guadagno di circa 70 mila euro.

