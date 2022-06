Tragedia al circolo del Bridge di Messina, malore stronca un addetto di 46 anni

Lutto al circolo del Bridge di Messina. È morto a 46 anni Giuseppe Bombaci, uno dei due addetti della struttura dove lavorava da tempo e dove aveva imparato a giocare. A stroncarlo è stato un malore.

Cordoglio per la sua scomparsa da parte del presidente dell'Asd Messina Puccio Bonanno e del presidente regionale FIGB, Silvana Bonocore.

"Purtroppo la nostra vita, in mezzo a tante cose belle, ci riserva anche molti eventi tristi e molti lutti - ha scritto Puccio Bonanno - E' così in generale ma il nostro mondo del bridge, vista l’avanzata età dei componenti, ne è colpito spessissimo. La nostra realtà dei circoli messinesi, di recente, è stata privata di due componenti storici. In questa sede non possiamo sempre riversare la nostra tristezza ed il nostro cordoglio, ma improvvisamente, proprio nella sede del Circolo del Bridge, ha avuto un malore, con conseguente morte, un uomo giovane di 46 anni, Peppe Bombaci".

E lo ha ricordato così: "Lui era per noi una presenza costante, sin dalla giovanissima età, ed ha sempre profuso, a tutti noi ed ai nostri ospiti, grande gentilezza affetto ed amore. Noi qui non vogliamo esprimere il nostro cordoglio ed il nostro dolore, noi vorremmo solo dire pubblicamente Grazie a Peppe Bombaci".

