Scossa di terremoto di 2.9 in piena notte a Gioiosa Marea

Era notte quando nella zona di Gioiosa Marea la terra ha iniziato a tremare. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata all'1,43 e avvertita da parte della popolazione. Non si segnalano danni.

Il sisma è stato rilevato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a circa 3 km da Gioiosa Marea in provincia di Messina, ad una profondità di 18 km. Ma la scossa è stata avvertita anche nei comuni vicini, tra cui soprattutto Piraino, Sant'Angelo di Brolo, Patti.

In Sicilia da cinque giorni l'Ingv non rilevava fenomeni tellurici in Sicilia. L'ultimo sisma risaliva alla notte dell'8 giugno ed era stato registrato all'Isole Eolie, dunque sempre nel Messinese, con una intensità di 2.6.

