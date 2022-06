Messina, scontro fra un'auto e una moto in via Cannizzaro: ferito un giovane di 26 anni

Scontro auto-moto a Messina. L'incidente è avvenuto in salita Tommaso Cannizzaro in direzione Gravitelli. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia municipale, intervenuta sul posto per chiarire la dinamica, il 26enne, alla guida di una moto di grossa cilindrata, si è scontrato con una Toyota Yaris alla cui guida c'era un uomo di 70 anni.

Ad avere la peggio il motociclista, che è rimasto ferito ed è stato trasportato al Policlinico, ma le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione. La moto è finita su un palo posto sul marciapiede e nell'impatto ha perso la ruota anteriore.

Pare che la moto percorresse salita Tommaso Cannizzaro in direzione Gravitelli, mentre l'auto proveniva dalla parte opposta e stava svoltando a sinistra sulla circonvallazione. All'origine dell'incidente potrebbe esserci il mancato rispetto di una precedenza.

