Controlli nella zona sud di Messina, multe e denunce

La sezione Radiomobile della Polizia Metropolitana di Messina, su disposizione del Comandante Daniele Lo Presti e con il coordinamento del vice Comandante Alessandro Munnia, ha proseguito i controlli dinamici, nel territorio del capoluogo peloritano, per garantire il rispetto delle norme del codice della strada, attività già avviata nei giorni scorsi.

Nel corso dell'operazione, svolta nella zona sud, è stata sottoposta a sequestro un’autovettura il cui guidatore, dopo aver disatteso la luce rossa semaforica, veniva raggiunto e fermato dal personale operante che, dopo i controlli di rito, accertava la mancanza di copertura assicurativa del veicolo da ben due anni.

L'auto veniva altresì sospesa dalla circolazione in quanto priva della prescritta revisione ministeriale.

Infine, sul viale Gazzi, è stato redatto un verbale per mancato uso del casco da parte del passeggero a bordo di un motociclo, ed applicata la sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo per sessanta giorni.

Il totale delle sanzioni elevate è stato di 1.200 euro mentre i punti decurtati sono stati cinque.

