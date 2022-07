Terremoto, scossa di 3,6 a nord delle Eolie: tremano Salina e Filicudi

Alcuni secondi di paura alle isole Eolie per una scossa di terremoto di magnitudo 3,6. Il sisma è stato registrato alle 6,18 di questa mattina, lunedì 4 luglio, nel Tirreno Meridionale, a nord dell'arcipelago.

Il sisma è stato individuato a una profondità di 308 chilometri, come ha reso noto l’Ingv, ed è quello di maggiore intensità registrato in Sicilia in quasi due mesi. Una scossa di 3.6, infatti, era stata segnalata il 14 maggio, anche in quel caso alle Eolie.

Il sisma è stato avvertito dalla popolazione e in particolare a Salina e Filicudi. Altre scosse di lieve entità erano state registrate nei giorni scorsi al largo di Messina, due domenica tra le 13 e le 14 circa (magnitudo 2.3 e 2.1), e altre due sabato mattina (entrambe di 2.1).

