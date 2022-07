Assalito da uno sciame di api, muore un imprenditore di Letojanni

Assalito e ucciso da uno sciame di api. La tragedia è avvenuta nelle campagne di Letojanni, la vittima è Salvatore Ruggeri, un imprenditore di 59 anni.

L'uomo si trovava in un terreno di contrada San Filippo, avrebbe aperto la porta di un magazzino per prendere alcuni attrezzi e sarebbe stato assalito dagli insetti che lo hanno colpito soprattutto sul volto e sulla testa. Ruggeri ha fatto in tempo a chiamare aiuti, in suo soccorso è arrivato un operaio che ha informato il 118 e nel frattempo si è incamminato in auto sulla Statale 114. Ma all’arrivo dei soccorsi il 59enne era già privo di vita.

La prima ipotesi è che Ruggeri sia morto per uno choc anafilattico scatenato dalle punture degli insetti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Taormina e sulla vicenda i militari di Letojanni hanno avviato degli accertamenti, informando la Procura che ha disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’autopsia per stabilire l’esatta causa del decesso. Il corpo dell'imprenditore è stato trasferito nella camera mortuaria del Policlinico di Messina in attesa dell’esame medico.

