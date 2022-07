Ancora incendi a Messina, elicottero in azione sulle colline di Rodia

Continua ad aumentare il numero degli incendi sparsi in tutta la Sicilia. Oggi (sabato 23 luglio) i vigili del fuoco del distaccamento di Messina sono intervenuti in una zona intorno alle colline che sovrastano Rodia, nel Messinese.

Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni della zona, favorite in modo particolare dall'alta temperatura percepita in queste ore. Sul posto è stato richiesto l'intervento di un elicottero per sorvolare l'area interessata dal rogo e per cercare di limitarne la diffusione in un'area più vasta.

La provincia di Messina è stata colpita da un analogo episodio lo scorso 9 luglio. I vigili del fuoco sono intervenuti in una zona intorno a Savoca per domare le fiamme che hanno avvolto le colline e si sono pericolosamente avvicinate alle abitazioni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti un Canadair e due elicotteri. Il rogo ha causato alte colonne di fumo visibili a molti chilometri di distanza.

