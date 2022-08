Rometta Marea,  la droga era nascosta in auto: arrestata

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi finalizzati a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato, in flagranza di reato, una donna, già nota alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Fondachello Valdina hanno proceduto al controllo di un’autovettura nei pressi dello svincolo autostradale di Rometta. Notato un eccessivo ed ingiustificato nervosismo, i militari dell’Arma hanno effettuato una perquisizione personale degli occupanti, rinvenendo 4 involucri contenenti 4 grammi di hashish e 3 involucri contenenti 3 grammi di eroina, celati in una borsa in possesso della donna. Estesa l’attività di ricerca, anche con il supporto di una pattuglia della Stazione Carabinieri di Rometta Marea giunta in ausilio, i militari hanno trovato in uno zaino ulteriori 55 grammi di cocaina, 58 grammi di hashish, 150 grammi di crack, 1,7 grammi di eroina, nonché la somma contante di 375 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività delittuosa.

La sostanza stupefacente, inviata presso Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri Messina per le analisi di laboratorio, è stata sequestrata unitamente alla somma di danaro e la donna arrestata, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arrestata, al termine delle formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Messina, è stata ristretta presso la casa circondariale di Messina Gazzi.

© Riproduzione riservata