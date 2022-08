Vasti incendi a Mistretta e a Reitano: abitazioni minacciate dalle fiamme

Paura a Mistretta per un vasto incendio che è divampato intorno alle 22 nelle campagne. Il rogo che ha preso origine vicino alla statale 117, tra Mistretta e Nicosia, ha raggiunto in brevissimo tempo la contrada Funtana Murata dove sono presenti diverse residenze estive. Alcune persone, preoccupate dall'avanzare delle fiamme, hanno lasciato le proprie abitazioni.

Sul posto sono giunti gli uomini della Protezione Civile locale che, insieme al Corpo Forestale, e ai vigili del fuoco del distretto di Messina hanno domato le fiamme.

Atro incendio, in contrada Saia, nelle campagne attorno a Reitano, nel Messinese. Nella stessa zona si erano sviluppati nei giorni scorsi altri roghi, che come quest'ultimo avrebbero un'origine dolosa. Oltre ai vigili del fuoco e agli uomini della Forestale, sono intervenuti un canadair e da un elicottero. Molte residenze, minacciate dalle fiamme, sono state evacuate. In fumo ettari di macchia mediterranea e uliveti.

