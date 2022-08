Panarea, stretta contro lo sbarco selvaggio dei turisti pendolari

Dopo le proteste per lo “sbarco selvaggio” dei turisti pendolari (a seguito della chiusura del porto di Stromboli a causa dei danni causati dal fango) il sindaco Riccardo Gullo ha emesso una nuova ordinanza per regolamentare l’afflusso nelle due isole delle Eolie. Entrerà in vigore lunedì 22 agosto.

A Panarea e Stromboli i vaporetti provenienti dalla Calabria potranno sbarcare i passeggeri il martedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 14. Lunedì, giovedì e sabato dalle dalle 15 alle 20,30. I vaporetti che giungono dalla Sicilia potranno attraccare a Panarea e Stromboli lunedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 14 e martedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 15 alle 20,30. Ogni vaporetto potrà attraccare una sola volta e far sbarcare non piu’ di 100 passeggeri. Sarà obbligatorio l’uso delle mascherine. Le sanzioni vanno da 500 euro salvo reato più.

Il provvedimento era stato sollecitato da oltre 400 isolani con una petizione inviata anche al prefetto di Messina. Primo firmatario Edoardo Omero, avvocato e delegato municipale. “Unitamente alle associazioni dell’isola insieme per Panarea e Noi di Panarea – dice l’avvocato Omero - plaudiamo al coraggioso ed equo provvedimento reso dall’amministrazione nella persona del sindaco Gullo in un momento di emergenza come evidenziato nel provvedimento vengono stabiliti limiti dopo molti anni di mancata regolamentazione. Questo provvedimento scaturisce da una collaborazione fattiva tra residenti, isolani ed amministrazione comunale. Quando si fa sistema e si collabora tutti uniti i risultati arrivano. Ringrazio l’amministrazione comunale, il consigliere comunale Alessio Ferrara , l’assessore Lucy Iacono e tutti coloro che hanno collaborato”. (Notiziarioeolie.it)

