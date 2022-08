Patti, il maltempo sorprende un gruppo di bagnanti vicino alle grotte di Mongiove

Momenti di paura per otto bagnanti che, dopo aver raggiunto una piccola spiaggia vicino alle grotte di Mongiove, a Patti, a causa del repentino peggioramento delle condizioni del mare, hanno lanciato una richiesta d'aiuto tramite i proprio telefoni cellulari.

I bagnanti hanno allertato il numero della sala operativa della capitaneria di porto di Milazzo che ha disposto l'immediato invio di una motovedetta e di un soccorritore della guardia costiera. Dopo poco tempo le due unità navali hanno raggiunto gli otto bagnanti in una zona di mare caratterizzata in quel momento da molte onde che, con la presenza degli scogli, potevano creare seri pericoli ai malcapitati.

Con l'ausilio del Rescue Swimmer, un soccorritore specializzato nel recupero delle persone in dififcoltà a causa delle condizioni del mare, è stato possibile trarre in salvo i bagnanti, tutti in buone condizioni fisiche, che si sono lasciati alle spalle una situazione che poteva diventare molto pericolosa.

