Palpeggia una donna che balla, arrestato dai carabinieri a Salina

A Salina, arrestato un uomo per il reato di violenza sessuale: poco prima poco prima dell’intervento dei carabinieri, aveva palpeggiato una giovane donna mentre stava ballando all’esterno di un locale nell'isola più fashion delle Eolie. L’uomo, subito individuato, è stato arrestato dai militari dell’Arma. I militari sono arrivati proprio mentre la ragazza infuriata protestava per le molestie. L'uomo è stato fermato ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L’arresto rientra in una più ampia operazione che i carabinieri della compagnia di Milazzo hanno effettuato con un servizio straordinario di controllo del territorio nelle Isole Eolie. Impegnato i militari delle stazioni carabinieri dell’arcipelago eoliano, presenti a Lipari, Vulcano, Santa Marina Salina, Filicudi e Stromboli, nonché del posto fisso di Panarea, con l’ausilio dei militari di rinforzo destinati alla stagione estiva.

