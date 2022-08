Galati Mamertino, auto contro scooter sulla strada statale 114: due feriti

Incidente stradale a Galati Mamertino. Nella tarda serata di ieri, uno scooter si è scontrato con un'utilitaria in un tratto della strada statale 114, arteria che collega Messina con Siracusa, passando per Catania.

Nell'impatto, la cui dinamica è ancora da chiarire, hanno avuto la peggio due persone che sono rimaste sull'asfalto prima dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto, poco dopo, è arrivata un'ambulanza e i sanitari del 118 hanno prestato il primo soccorso ai malcapitati prima di decidere il trasferimento in ospedale.

Subito dopo il sinistro sul tratto di strada si sono inevitabilmente formate colonne di auto con rallentamenti per il traffico. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi e per ripristinare la viabilità del tratto della statale molto frequentato di sabato sera.

