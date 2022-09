Taormina, sub tedesco muore durante un'immersione

Un sub tedesco di 70 anni, probabilmente colto da un malore, è morto nel mare di Isola Bella a Taormina. I rilievi sono eseguiti dalla polizia.

Secondo quanto è stato ricostruito, l'uomo aveva deciso di approfittare di una soleggiata giornata di fine estate per fare un'escursione in barca e quindi per praticare l'attività di sub nel mare di Taormina, e nello specifico al largo della Riserva Naturale Orientata. Improvvisamente, avrebbe però accusato un malore che non gli ha dato scampo.

