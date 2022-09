Longi, grande festa per i 100 anni della signora Carmela Bontempo Miccio

La nonnina di Longi, Carmela Bontempo Miccio, ha spento 100 candeline. “Cento anni – dichiara il sindaco Antonino Fabio - rappresentano un traguardo importante per la persona che li compie, per la famiglia, ma anche per tutti coloro che la conoscono e per la comunità di appartenenza. E’ un grande onore per me, porgere un reverente omaggio di augurio a nonna Carmela, e partecipare, come primo cittadino, insieme con il nostro Arciprete Prestimomaco Giuseppe alla celebrazione dei festeggiamenti per i suoi cento anni".

"La Signora Carmela è nata a Tortorici ma da diversi anni residente nel comune di Longi insieme alla figlia Giuseppina, vive osservando da sempre principi sani e con onestà intellettuale, spendendosi sempre con grande impegno, disponibilità e determinazione per le necessità della sua famiglia, in anni in cui erano richieste fatiche e sacrifici per vivere e condurre una vita dignitosa per sè e per i suoi sei figli. Ha lottato per superare le avversità dei momenti più difficili della sua esistenza, con le gioie e i dolori che la vita le ha riservato".

“Per queste ragioni alla festeggiata - afferma il sindaco Antonino Fabio - , che ha varcato la soglia dei cento anni e che ha dato a noi e alle future generazioni un fulgido esempio di bontà, di coraggio, di ottimismo, di fiducia nei sani principi e di rispetto delle tradizioni del passato, la nostra comunità di Longi insieme a quella di Tortorici, sarà per sempre grata. Un grazie sentito per l’accoglienza che ci ha riservato e per avere voluto festeggiare con noi rappresentanti della comunità di Longi il suo centesimo compleanno. Auguri infiniti".

