Acquedolci, scontro tra una moto ed un'auto: 20enne trasferito in ospedale

Un 20enne di Sant'Agata di Militello è rimasto ferito oggi (11 settembre) in seguito ad un incidente che si è verificato sulla strada statale 289, nel tratto fra Acquedolci e San Fratello, in provincia di Messina.

Per cause da accertare la moto con a bordo il giovane si è scontrata con un'automobile guidata da un uomo di Acquedolci in contrada Santa Caterina. Nell'impatto ha avuto la peggio il centauro che è caduto sull'asfalto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il motociclista prima di decidere il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Agata di Militello. Secondo le prime informazioni il 20enne non sarebbe in pericolo di vita.

