Messina, investe pedone e fugge via: caccia al pirata della strada

A Messina, in via Consolare Pompea, all'altezza dei cannoni di Pace, un uomo è stato investito da una Mercedes bianca, riportando ferite. L'automobilista è andato via senza soccorrerlo. L'uomo stava attraversando sulle strisce pedonali quando, quasi giunto al marciapiede lato monte, veniva investito da un autovettura proveniente da nord e che procedeva a velocità sostenuta. Presumibilmente con la parte anteriore laterale destra del veicolo. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione. E' stato soccorso dal 118 (trasportato al Papardo) e dalle forze dell'ordine arrivate sul posto a cominciare dagli uomini della Sezione Infortunistica della Polizia municipale, coordinati da Giovanni Arizzi. Sono immediatamente scattate le indagini per risalire al pirata della strada. Si stanno già passando al setaccio delle immagini di alcuni esercizi commerciali della zona e presto l'uomo potrebbe avere un nome e un volto.

