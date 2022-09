Scontro con feriti fra tre auto a Messina, smarrita una cagnolina

Intorno all'1 di notte, un violento scontro ha coinvolto tre auto nella statale 114 all'altezza di Mili Marina. Diversi i feriti nell'impatto, le cui cause sono in corso di accertamento da parte della sezione Infortunistica della polizia municipale di Messina sul posto per effettuare i rilievi del caso.

I feriti sono stati trasportati dal personale del 118 al Policlinico e al Piemonte. Nell'incidente, a bordo di una delle auto, viaggiava anche un cane che è stato smarrito: i proprietari hanno lanciato un appello per ritrovarlo, scrive il sito della Gazzetta del Sud. "Lo stiamo cercando in lungo e in largo da stanotte. Non è un cane di strada e non vedo l'ora di riabbracciarla". La signora Katia lancia un appello e piange disperata pensando alla sua Dukessa e aggiunge: "Chi sa ci aiuti".

