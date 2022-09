Messina, fiamme nella biblioteca del Santuario di Lourdes: vigili del fuoco domano il rogo

Momenti di tensione all'interno del Santuario di Lourdes a Messina. Per cause ancora da accertare, un incendio è divampato all'interno dell'edificio in viale Regina Magherita, probabilmente a causa del surriscaldamento di alcuni personal computer della biblioteca.

Gli agenti della polizia, in transito sulla strada, si sono accorti del fumo che fuorisciva dalle finestre della struttura e hanno prontamente allertato i vigili del fuoco, il responsabile della biblioteca e il superiore del convento.

I pompieri giunti tempestivamente sono riusciti a domare le fiamme scatenate dai computer che avevano già danneggiato le scrivanie e il soffitto. Non si sono registrati fortunatamente danni a persone.

