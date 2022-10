Giammoro, 55enne di Palma di Montechiaro schiacciato da un cancello: è grave

Un 55enne di Palma di Montechiaro è rimasto ferito in maniera grave, oggi pomeriggio, nella zona industriale di Giammoro mentre stava entrando in un capannone per l’improvviso distacco di un grosso cancello in ferro che gli è finito addosso. Con lui un’altra persona che ha fatto scattare l’allarme cercando di aiutare l’amico dolorante e bloccato a terra. Vista la gravità delle condizioni (il ferito ha riportato un grave trauma toracico oltre a politraumi) dopo l’intervento dell’ambulanza del 118 è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato direttamente nella zona industriale (la strada è stata chiusa al traffico), ha prelevato il ferito trasferendolo al Policlinico di Messina dove si trova ricoverato in prognosi riservata. I sanitari hanno giudicato gravi le sue condizioni. Sul posto anche i carabinieri.

