Donna scomparsa nel nulla a Castel di Lucio, l'appello dei familiari

Ore di ansia a Castel di Lucio per la scomparsa di una donna, Lucia Rivilli, 38 anni, della quale non si hanno notizie dalla tarda mattinata di ieri (5 ottobre).

Lucia, sposata e madre di due bambini, è uscita di casa ieri intorno a mezzogiorno con la sua auto, dopodiché si sono perse le sue tracce. Un fatto che non era mai accaduto prima e che tinge di giallo la sua sparizione dal paese di mille abitanti nel Messinese.

La donna non ha dato più notizie di sé e ha gettato nell'angoscia i familiari, tra cui la sorella Rosalba che ha lanciato un appello sui social: "Mia sorella è scomparsa! È uscita di casa con la sua macchina, una Panda 4×4 nera targata EB375YB. Chiunque abbia visto lei o la macchina per favore ci contatti in qualsiasi modo".

La famiglia ha presentato immediatamente una denuncia e in questo momento sembra che l'ipotesi sia quella di un allontanamento volontario, anche se non si esclude nessuna pista. Per questo gli investigatori in queste ore stanno ascoltando amici e familiari per cercare di capire se ci possano essere dei motivi alla base della fuga.

