Vulcano, gli ospiti di un B&B mai comunicati: denunciati i due gestori

A Vulcano i carabinieri hanno denunciato due persone per mancata comunicazione dei dati degli alloggiati. Ad essere deferiti in stato di libertà sono stati due gestori di una struttura ricettiva. Nell’ambito delle attività di verifica delle strutture ricettive, i militari hanno effettuato una visita ispettiva presso un bed and breakfast, ove hanno accertato che i due gestori promuovevano la propria attività attraverso diverse piattaforme web specializzate nel settore ricevendo le prenotazioni ed ospitando i clienti, omettendo di comunicare i dati degli alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza, così come previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Durante il controllo i carabinieri hanno accertato anche la mancata presentazione della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività), elevando la relativa sanzione amministrativa, con richiesta di sospensione dell’attività. (notiziarioeolie.it)

