Auto piomba sugli stand della fiera storica: ferita una donna, paura ad Acquedolci

Nel corso dell’edizione autunnale della fiera storica ad Acquedolci si è sfiorata la tragedia, a causa di un'auto piombata sulla gente che affollava gli stand. Un’ autovettura, modello Mini Cooper, secondo numerosi testimoni, posteggiata in discesa è improvvisamente partita, dirigendosi sulla folla che si era radunata per partecipare all’evento.

Purtroppo la vettura ha colpito e ferito una donna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e un’autoambulanza del 118.

Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che l'auto, di proprietà di una donna, fosse stata parcheggiata in discesa, quando per cause in corso di accertamento, è scivolata verso la strada occupata da bancarelle e stand. In strada in quel momento transitavano molte persone e la Mini Cooper ha provocato il ferimento di una di esse. La donna ferita è stata trasportata all’ospedale di Sant’Agata Militello.

Sul posto anche gli agenti di polizia municipale per ricostruire l’esatta dinamica. Danni da quantificare agli stand.

