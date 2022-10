Panarea, è morta Lucia Giulia Natoli: i parenti spinsero l'ambulanza con la batteria scarica

Dopo 35 giorni di sofferenza è deceduta la signora Lucia Giulia Natoli. Aveva 73 anni. Era ricoverata al Papardo di Messina in terapia intensiva. La signora Natoli che nell’isola delle Eolie era stata portalettere per ben 35 anni, la sera del 10 settembre era stata coinvolta in un drammatico soccorso a Panarea.

Per problemi intestinali la guardia medica aveva richiesto l’intervento dell’elisoccorso, ma il velivolo era già impegnato in un codice rosso. Fatto sta che in attesa del velivolo del 118, la donna con l’ambulanza veniva trasferita alla pista eliportuale, guidata peraltro dal figlio Gianpiero, tra i volontari nell’elenco dei sanitari di turno, e l’elicottero arrivò dopo circa quattro ore. A causa dei tempi trascorsi la batteria dell’ambulanza si scaricò e per avvicinare il mezzo di soccorso alla pista parenti e amici dovettero spingerla a mano. Scatenando un vespaio di polemiche. Il triste annuncio lo hanno dato il figlio Gianpiero Spanò, la nuora, i nipoti e i parenti tutti. I funerali saranno celebrati martedì alle 10,30 nella Chiesa di Panarea. (notiziarieolie.it)

