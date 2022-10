Messina, si ribalta mezzo che raccoglie rifiuti: ferito il conducente

Si è risolto senza gravi conseguenze l'incidente che ha visto ribaltarsi un veicolo impegnato nella raccolta dei rifiuti a Messina. Per cause ancora da accertare, il mezzo con a bordo il conducente si è ribaltato in una strada a San Filippo, frazione collinare del comune di Messina.

E' stato subito allertato il servizio 118 che ha permesso l'arrivo sul posto dei sanitari che hanno prestato soccorso all'uomo coinvolto nel sinistro. Dopo una prima verifica delle condizioni del ferito, i medici hanno deciso di trasportare l'uomo in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Messina per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il veicolo, a causa del ribaltamento, ha perso il carico di rifiuti finiti sul manto stradale.

© Riproduzione riservata