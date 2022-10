Lipari, dopo le proteste arriva la nuova Tac in ospedale

«La nuova Tac è arrivata in ospedale«. Lo ha annunciato il commissario dell’Asp di Messina Bernardo Alagna dopo le proteste che si sono scatenate negli ultimi giorni per il fatto che dal 10 ottobre quella vecchia non ha più funzionato.

«C’è l’ingegnere della società Ge Healthcare – aggiunge - perché stanno montando la nuova Tac». Finalmente gli isolani possono tirare un sospiro di sollievo.

«Quella che c’era era vetusta – dicono i liparoti – e non poteva essere più riparata…». I disagi non sono mancati.

L’ultimo dei casi eclatanti ha riguardato lo sfortunato isolano Gaetano Palino, 59 anni, caduto da un tetto di una casa a Stromboli per cui è stata disposta l'autopsia. Ma prima dovrà essere effettuata una Tac. È stato deciso, su consiglio del medico legale, dal pm di turno della procura di Barcellona che sta seguendo l'indagine relativa alla morte dell’elettricista di Lipari, e il fascicolo ricevuto dai carabinieri di Stromboli.

La salma dell'isolano che si trova nella camera mortuaria del cimitero di Lipari quasi sicuramente dovrà essere trasferita a Milazzo per fare la Tac e anche l’esame autoptico. Ma se i tempi di messa in funzione della nuova Tac non fossero lunghi potrebbe essere effettuata nell’ospedale di Lipari.

Sabato scorso proprio per la Tac guasta tre isolani sono stati trasferiti con l’elisoccorso al Papardo e al Policlinico di Messina.

Notizia tratta da notiziarioeolie.it

© Riproduzione riservata