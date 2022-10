Milazzo, arrestato per furto in un supermercato

I carabinieri della stazione di Milazzo hanno arrestato un uomo per furto aggravato in un supermercato del centro. Grazie a una telefonata giunta al 112, ricevuta dalla centrale operativa della compagnia carabinieri, i militari hanno avvistato una persona mentre si allontanava velocemente dal supermercato con alcuni prodotti alimentari rubati, pochi istanti prima, dagli scaffali dell’esercizio commerciale. Controllata l’auto, hanno trovato merce per un valore di oltre cinquecento euro, verosimilmente rubata in altri negozi.

