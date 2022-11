Due denunciati per un incendio nel Messinese: furono distrutti 2 ettari di macchia mediterranea

I carabinieri della compagnia di Taormina hanno denunciato in stato di libertà due persone poiché ritenute responsabili di incendio boschivo. Sono accusati di avere procurato, lo scorso ottobre, il rogo doloso che ha distrutto circa due ettari di macchia mediterranea in contrada Piano Notaro, in territorio Roccella Valdemone.

In quella circostanza i militari dell’Arma bloccarono un’auto che era stata notata allontanarsi dal luogo dell’incendio qualche istante prima del divampare delle fiamme: a bordo c'erano i due indagati, un bidoncino contenente del liquido infiammabile e due accendini. Il materiale è stato sottoposto a sequestro per essere inviato ai carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche di Messina per analisi di laboratorio insieme ad alcuni campioni del terreno combusto repertati sul luogo dell’incendio e le due persone sono state denunciate in stato di libertà per il reato di incendio boschivo.

