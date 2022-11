Isole Eolie, collegamenti difficili. La nave è partita, poi sospese le corse

Dopo la lunga estate prima ondata di maltempo nelle isole Eolie. Le raffiche di vento soffiano a 40 kmh da nord-nord-ovest, il mare è molto mosso (4-5) e l’Arcipelago è isolato. Da Lipari alle 6,30 è partita la nave Antonello da Messina per Vulcano e Milazzo e al momento dalla terraferma le corse di linea sono tutte sospese.

Se le condizioni meteomarine dovessero migliorare, potrebbero partire un aliscafo e la nave, ma al momento è improbabile. Solamente per le isole principali, ad ogni modo: Lipari, Salina e Vulcano. Per le isole minori, Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli e soprattutto il piccolo villaggio di Ginostra con soli 40 abitanti (tra isolani e colonia tedesca) si ripresenta il lungo calvario invernale dell’isolamento quasi perpetuo. Oltre che per il mare mosso anche per la precarietà dei porti. E non è un caso che quasi tutte le attività bar, ristoranti, hotel e negozi ormai sono quasi tutti chiusi. E le isole – le più piccole – cominciano anche a spopolarsi. La temperatura è scesa notevolmente dai 25 gradi dei giorni scorsi adesso è di 17 gradi, con umidità dell’85%.

