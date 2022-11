Lipari, chiuso il cimitero di Quattropani per il crollo di calcinacci

A Quattropani è stato chiuso il cimitero per il crollo di alcuni calcinacci. Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco del distaccamento di Lipari hanno accertato lo stato di degrado e di pericolo per la pubblica incolumità dell'intero arco dell'ingresso secondario.

Sono state rimosse parti di muratura in procinto di distacco tuttavia non essendo possibile mettere in sicurezza l'ingresso, è stato interdetto l'accesso al cimitero dall'ingresso secondario in Via Chiesa Nuova, sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il 18 ottobre scorso, in coincidenza dell’arrivo dei “Morticini”, l’abitante di Quattropani Bartolo Costanzo aveva lanciato l’allarme scrivendo “Messaggio importante. Attenzione al cimitero di Quattropani c'è pericolo. Se qualcuno va a trovare i suoi cari, entrando c'è pericolo per un rischio crollo. Si intervenga prima che possa scapparci qualche incidente...”.

© Riproduzione riservata