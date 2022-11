Furto con spaccata a Santa Teresa Riva: sfondano la vetrina con un'auto, rubati profumi e soldi

Furto con spaccata a Santa Teresa Riva. Nella notte, tre persone, tutte con il volto coperto, hanno utilizzato un’autovettura come ariete sfondando la vetrata di ingresso della profumeria Naima Griffe, in via Francesco Crispi. Rotto il vetro, sono entrati nel negozio, hanno rubato decine di prodotti di profumeria dagli scaffali, li hanno caricati in auto e sono fuggiti lungo la Statale 114.

Poco prima avevano bloccato la strada con un altro mezzo, piazzato ad alcune centinaia di metri di distanza, per evitare di essere disturbati. Scattato l'allarme, sul posto sono giunti i9 carabinieri della Compagnia di Taormina che hanno avviato immediatamente le indagini. Fondamentali si rileveranno le immagini riprese da diverse telecamere di videosorveglianza.

