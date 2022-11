Lipari, salvata una  cagnolina con la zampa dilaniata dalla tagliola 

"A Lipari è stata recuperata la cagnolina che con la tagliola ha avuto dilaniata una zampa e nel suo corpo vi sono anche segni di spari”. Lo segnala Eleonora Zagami, presidente onoraria dell’associazione Enpa isole Eolie.

“Avevamo quasi perso le speranze – racconta - dopo tante ricerche e qualche segnalazione, non avevano avuto più notizie da giorni....oggi il miracolo!

La piccola prigioniera della tagliola, che le ha totalmente dilaniato una zampa anteriore, è stata recuperata con non poche difficoltà, dalle volontarie dell'Enpa. La cagnolina è stata subito operata dalla nostra veterinaria la dottoressa Laura Gulotta. La piccola aveva anche segni di spari, evidentemente il suo carnefice ha pure tentato di recuperare la sua "arma".

“L'intervento – precisa - è stato lungo, difficile e pesante. La convalescenza e il post operatorio dipenderanno dalla sua forza di vivere e fin ora ne ha dimostrato tanto. Chiediamo aiuto in qualsiasi modo possiate aiutarci per lei. I medicinali che dovrà assumere saranno tanti...la degenza sarà lunga. Questa è la realtà su quest'isola. Metodi barbari e perversi di cacciare, sistemi antichi e crudeli. E la chiamano caccia!!! Eccoli chi sono e questo è quello che fanno. In questa tagliola poteva finirci chiunque. Desideriamo attenzione questo problema che da sempre invade le nostre campagne. Tagliole, trappole, richiami e veleno...qualcuno faccia controlli! Adesso basta!”.

