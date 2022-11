Vulcano, gli emigrati in Australia donano un terreno per ampliare il cimitero

Gli eoliani d’Australia hanno donato al Comune di Lipari un terreno per ingrandire il cimitero di Vulcano. E il sindaco Riccardo Gullo ringrazia.

“Grande dimostrazione di attaccamento alla terra natia e di esempio civico – ha commentato il sindaco Riccardo Gullo – la famiglia Mandarano-Sciacchitano dall’Australia ha donato al Comune di Lipari un terreno nell’isola di Vulcano di oltre 2 mila metri quadri. E’ con viva riconoscenza e gratitudine che ringraziamo la famiglia Mandarano-Sciacchitano per la donazione di un terreno di oltre 2.000 metri quadrati confinante con il Cimitero di Vulcano. La donazione è di grande utilità perché potrà integrare la programmazione dell’area cimiteriale ormai satura e dell’area circostante, anche per la futura realizzazione di una idonea area verde e di parcheggio a servizio del cimitero dell’isola”.

"Il bene – puntualizza il primo cittadino eoliano - appartiene già al Comune, in quanto la donazione è stata subito accettata dalla Giunta comunale e, di conseguenza, il dsirigente del 3° Settore, Mirko Ficarra, assistito dal segretario gomunale, Giuseppe Torre, ha provveduto alla stipula del contratto con la procuratrice Eloisa Peluso in Casamento che vivamente si ringrazia, alla sua registrazione e alla relativa trascrizione. Ancora grazie, quindi, alla famiglia dei donatori Mandarano – Sciacchitano per la loro generosità che tornerà di grande utilità in particolare ai cittadini dell’isola di Vulcano”.

Intanto a Quattropani, borgata di Lipari, dopo il crollo di calcinacci, dopo i lavori urgenti disposti dalla giunta Gullo è stato rimesso in sicurezza e riaperto il cimitero. L’allarme era stato lanciato dall’isolano Bartolo Costanzo che ha commentato “sono emozionato, che bello, finalmente in tempi veloci il nostro cimitero sistemato e riaperto”.

© Riproduzione riservata